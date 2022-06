Dying Light v1.2 FINAL (1) (1) (1) FINAL v2

Qu'on aime ou pas Dying Light , on ne peut pas nier le fait que le jeu a été un sacré succès, et que ce succès est très sûrement dû en partie au suivi accordé par Techland à son jeu durant les sept années qui se sont écoulées depuis sa sortie. La preuve avec la sortie aujourd'hui d'une Definitive Edition du jeu qui comprend absolument tous les DLC sortis (il y en a près d'une trentaine, tout compris), et même un nouvel ultime DLC. Les possesseurs du jeu de base et du contenu additionnel existant auront droit à l'upgrade gratuit vers cette version définitive, alors que les possesseurs du jeu de base peuvent s'offrir l'ensemble des DLC pour une onzaine d'euros. Quant à ceux qui n'ont rien et voudraient enfin s'essayer au FPS de parkour zombie, ils pourront lâcher 50€ pour avoir la version salade-tomate-oignon, sachant que celle-ci est bradée à 15€ pour les deux prochaines semaines.