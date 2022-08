Du gameplay pour Saints Row

PC

On a un peu tendance à l'oublier, mais le reboot de Saints Row sort dans une dizaine de jours, et tout le monde semble s'en foutre royalement. Entre son exclu EGS sur PC, son gameplay vieillot, sa réalisation sans éclat et ses personnages à qui on a envie de filer des tartes, il n'a vraiment pas grand chose qui donne envie de s'intéresser à lui, et ce n'est pas cette nouvelle vidéo qui montre un jeu auquel on a l'impression d'avoir déjà joué il y a dix ans qui va y changer grand chose. Si malgré ça vous êtes désoeuvrés au point d'attendre impatiemment ce nouvel épisode, il ne vous reste plus trop longtemps à patienter puisque le jeu sortira le 23 août sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series,EGS maudit et même Stadia.