DreadOut Remastered Collection est prévu sur PS5 et Switch

Cela doit bien faire deux générations de consoles où l’on vit dans l’ère de la "remastérisation" d’anciennes œuvres vidéoludiques. Parfois réussie et bienvenue surtout quand le jeu n’est plus en vente, ou que l’on n’a plus le support pour le faire fonctionner. On a quand même vu une majorité de sorties qui avaient finalement donné un résultat moyen voire fainéant surfant seulement sur la vague et surtout vendu plein pot. Il est encore trop tôt pour dire dans quelle catégorie se situera DreadOut Remastered Collection qui paraîtra normalement cette année sur PlayStation 5 et Switch La collection contiendra les deux jeux arrivés sur PC à l’origine, DreadOut sorti en 2014, et sa suite DreadOut: Keepers of The Dark mieux accueillie à sa sortie en 2016. Il s’agit de jeux d’horreur à la troisième personne où l’on incarne Linda une lycéenne, et comme la tradition le veut dans ce genre vidéoludique, elle devra résoudre des puzzles, ainsi que combattre des esprits hantés, toutefois à l’aide de son smartphone cette fois-ci. Il n’y a pas de sortie de prévue sur ordinateur, mais une grosse promo concernant les deux jeux en ce moment sur Steam.