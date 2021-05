Il n'y a encore pas si longtemps, Days Gone faisait partie des grosses exclus PS4 de Sony, mais d'ici une dizaine de jours, le jeu de Bend Studio suivra les traces de Horizon Zero Dawn et arrivera sur PC. Pour donner envie aux PCistes les plus intégristes qui auraient snobé le jeu sur sa plateforme d'origine, Sony leur offre un joli trailer et une poignée de screenshots (dont certains au format 21:9).