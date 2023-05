ACTU Darkest Dungeon II : Noir c'est noir... Laurent il y a 1 h par email

En développement depuis 4 ans, en sortie anticipée depuis 2, le successeur du jeu encré de noir qui vous donne des sueurs froides à chaque combat va enfin sortir en 1.0 après demain, le 8 mai.

Comme un contre-pied au premier, ce nouvel opus devrait favoriser, un peu mais pas trop, l'attachement aux personnages, qui cette fois vont s'entraider et pourront même s'aimer (à la folie bien sûr). Trop mignon. Ce nouvel opus vous en proposera 12 différents, ainsi que plus de 60 monstres de 10 factions différentes pour varier les plaisirs et vous pourrez prendre les rênes de votre chariot de l'enfer sur Steam et Epic moyennant un vil prix puisqu'on devrait le trouver autours de 25 euros.