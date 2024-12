Dans les prisons d'ANANTA

Le Project Mugen a désormais un nom : il faut l'appeler ANANTA. L'annonce a été accompagnée d'une nouvelle bande-annonce et c'est toujours aussi dingue. À mi-chemin entre GTA, Spider-Man et Zenless Zone Zero, le monde ouvert de Naked Rain semble surgavé de contenu et de waifu.Il n'y a toujours pas de date de sortie et l'aspect free-to-play est toujours inquiétant mais on a hâte de poser nos mimines dessus.