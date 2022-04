Dans la vallée, ho, ho

race

Dans la catégorie gameplay des années 90 et licence antédiluvienne Solasta : Crown of the Magister avait fait mouche chez les vieux aigris. Fort de ce succès, Tactical Adventures a déroulé quelques updates gratuites (level cap, classe du sorcier, etc) et des DLC beacoup plus XXIème siècle. Après le premier DLC Primal Calling ajoutant 2 classes (Barbare et Druide) uneascendance (le demi orque) finalement assez dispensables, ce deuxième DLC donne beaucoup plus envie.En effet, Lost Valley apporte 9 sub classes, des nouveaux ennemis, mais surtout, une toute nouvelle campagne du niveau 1 à 12. Ce nouveau scénario semble, d'après les premiers retours, très généreux en termes de contenus. Cerise sur le gâteau, le patch gratuit accomagnant le DLC offre la possibilité de faire le jeu en co-op jusqu'à 4, aussi bien pour Lost Valley, que pour la campagne inclue dans le titre de base.