Crytek compile ses remasters

L'an dernier, Crytek a sorti Crysis Remastered , version remise au goût du jour technologiquement de son jeu de 2007 que tout possesseur d'une bête de course de l'époque (Core 2 Quad Q6600 ! GeForce 8800 Ultra !) lançait fièrement avant de pleurer devant les 20 FPS affichés par le jeu en 1280x1024, ah ça on savait s'amuser à l'époque. Bref, Crysis Remastered est sorti sur PC et consoles (et même Switch, saluons l'exploit) dans une relative indifférence, mais ça n'arrête pas Crytek qui vient d'annoncer Crysis Remastered Trilogy qui, comme son nom l'indique, regroupera en plus du premier, des remasters des deuxième et troisième épisode. Ca sortira "soon" sur PC, vieilles consoles, et Switch. Les PS5 et Xbox Series devront se contenter (pour l'instant ?) d'une bête rétrocompatibilité, ce qui est sacrément décevant.