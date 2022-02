Sqroma est un petit jeu de réflexion fait par un seul homme, le Français Woum, qui en 9 mois de développement est arrivé à sortir son premier jeu commercial. Et cela m'a l'air ma foi plutôt interessant. Et je ne dis pas cela uniquement car je connais Woum (nous échangeons sur Discord et Twitter depuis quelques temps).Vous êtes un carré noir et devez jouer avec les couleurs pour vous frayer un chemin jusqu'à la sortie. Le twist c'est que vos différents échecs vous aident à progresser. Le plus simple est de voir la video pour comprendre de quoi il retourne. Le jeu a été pensé pour que la plupart des niveaux soient finissables de différentes manières afin de pousser le joueur à expérimenter et jouer avec les mécaniques de jeu.Il vous faudra entre 3 et 4 heures pour venir à bout des 45 niveaux et 28 challenges. Vous pourrez ensuite tenter de le finir en mode Speedrun pour les plus acharnés. Alors certes c'est moche, mais c'est potentiellement un bon représentant du genre, assez pour y mettre les 3,99€ demandés. Ah oui et ça sort sur Steam fin du mois.