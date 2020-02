[Copinage] __MaX__ vous parle de l'arrière-boutique

Factornews ne repose pas sur WordPress ou un truc du même genre. Il repose sur du code développé en interne par notre équipe de choc à savoir __MaX__, Shtong et spy-seth. Et vous ne voyez que la partie visible.Le gros du boulot est de concevoir une interface permettant aux rédacteurs d'écrire leurs conneries et de poster leurs photomontages bidons via ce que les ricains appellent le backoffice. Celle de Factor est particulièrement bien conçue à tel point que je peux newser sur mon smartphone depuis les toilettes. Gamekult a invité __MaX__ pour en parler dans un podcast de Presse au Kult qu'on vous recommande. Il faut un abonnement Premium.