Command & Conquer Remastered : Yes, we Kane

Un peu plus de deux semaines nous séparent de la sortie de la Command & Conquer Remastered Collection et les bonnes nouvelles continuent de tomber . La première est qu'EA va publier le code source du coeur du jeu en GPL 3. Le but est d'aider les moddeurs à se lâcher en leur permettant de tout modifier mais aussi d'aider les projets amateurs comme CnCNet et Open RA voire même créer des jeux à part. Une des premières créations des moddeurs a été de créer un tank qui tire des obus nucléaires Histoire d'aider les moddeurs, le jeu supportera aussi le Workshop ainsi qu'un Community Hub permettant de télécharger des cartes et des mods directement au sein du jeu. Seule ombre au tableau : un mode LAN ne sera pas présent au lancement du jeu tout simplement car les développeurs bossent de chez eux. Alors oui ils pourraient utiliser un VPN type Hamachi mais c'est quand même plus simple de tester un mode LAN quand tout le monde est dans la même pièce.En attendant, autre STR des années 90 connait un succès fou : Age Of Empires II. C'est même le STR le plus joué sur Steam si on omet Total War: Warhammer 2 du classement. En combinant la version HD de 2013 et la Definitive Edition de 2019, le STR de 1999 tape les 35 000 joueurs simultanés.