ACTU Cloud Imperium s'installe à Manchester CBL

Cloud Imperium / Roberts Space Industries (le développeur de Star Citizen/Squadron 42) dispose de 5 studios dans le monde employant 700 personnes : Austin (Texas), Santa Monica (Californie), Frankfurt (Allemagne), Derby (Angleterre) et Wilmslow (Angleterre). CIG va ouvrir en mai 2022 un nouveau studio à Manchester (Angleterre) qui va remplacer le studio de Wilmslow, les 400 employés de ce dernier étant invités à travailler à Manchester. A terme le studio de Manchester devrait compter 700 personnes en 2023 et 1000 en 2026.



CIG a aussi étendu ses opérations de manière indirecte au Québec. Un de leurs partenaires de longue date, Turbulent, a ouvert l'an dernier un studio à Montréal dédié à la création de contenu pour SC particulièrement des nouveaux systèmes solaires. A terme, Turbulent Montréal comptera 100 personnes. L'alpha 3.15 de Star Citizen vient de sortir et elle ajoute la possibilité de soigner les joueurs mais aussi de dépouiller leurs cadavres.