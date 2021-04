Civ-ish pacem, para bellum

La diplomatie est rarement le point fort de l'IA des différents opus de Civilization mais cela fait aussi le charme des jeux. Parfois on se bouffe une bombe atomique sans sommation et parfois l'IA est en mode "Euh CBL, pourquoi tu masses subitement toutes tes troupes à mes frontières ? Je ne suis pas très content !". Du coup on est curieux de voir comment Amplitude va gérer les choses dans Humankind et on peut en avoir un aperçu via ce nouveau carnet des développeurs.Les choses devraient plus granulaires que dans Civ et moins globales. On peut se plaindre que l'ennemi ait colonisé une partie précise de la carte par exemple. Pour coopérer avec les autres civ, il y a un système de traités en temps de paix et on peut finir par établir une alliance. Mais on peut aussi rompre cette alliance histoire de ne pas être trainé dans une guerre coûteuse.Histoire d'appaiser la colère d'une civ ennemie, on peut donner un bout de territoire ou de l'argent mais aussi changer les lois ou la religion de sa propre civ. En tant de guerre, il faut faire attention à ce que le moral de sa propre civ ne tombe pas trop bas mais il faut aussi saboter le moral ennemi en remportant des batailles et en bombardant des villes. Quand le moral tombe à zéro, on peut forcer l'ennemi à capituler. Humankind sortira le 17 août.