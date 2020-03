Hidden Through Time

Record of Lodoss War - Deedlit in Wonder Labyrinth

Vous étiez nombreux (non, si si on insiste y'avait au moins une dizaine de personnes) à regarder nos streams la semaine dernière. Et si vous les avez manqués, vous pouvez toujours aller zieuter les replays sur la playlist Tu connais ? disponible sur notre chaîne YouTube. Les rendez-vous streaming continuent avec deux jeux fraichement sortis sur Steam : le premier est un "Où est Charlie ? à travers le temps" signé par des belges amoureux des BDs Casterman. Le second vous rappelera sûrement les VHS Kaze de votre enfance. Ce sont donc Hidden Through Time et le metroidvania Record of Lodoss War - Deedlit in Wonder Labyrinth qui sont au programme cette semaine.Voici donc le planning de la semaine :Mardi 31/03 à partir de 21h :Samedi 04/04 dès 17h :On vous rappelle aussi que de nombreux autres jeux sont à venir prochainement dans Tu connais ? Foregone, Wattam et bien d'autres. Il n'est pas non plus exclu de voir débarquer un live sauvage non planifié. On vous invite donc à vous abonner à notre chaîne Twitch pour ne rien rater de nos prochaines sessions ! On vous rappelle aussi que Factornews est affilié Twitch et vous pouvez nous offrir vos abonnements Prime, ce qui fait non seulement très plaisir mais contribue à faire vivre le site. Enfin, nous sommes également ouverts à toute proposition. Envie de voir un jeu particulier dans Tu connais ? Faites-nous le savoir en commentaire.