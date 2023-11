Cette news n'a absolument rien à dire sur GTA 6

Non vraiment, cettte news n'a absolument rien à dire sur GTA 6. Mais en même temps, elle n'a pas un titre mensonger, elle ne balance pas des rumeurs absurdes venant de sources bidons, elle ne fantasme pas sur les graphismes, elle n'en fait pas des caisses sur l'arrivée prochaine d'une bande-annonce et elle peut se lire en moins de cinq minutes. Il faut dire qu'on n'est pas payé au clic et qu'on n'a pas besoin de créer des vidéos de trois plombes dépourvues d'information et illustrées par une vignette montrant une tête de con entourée de lettrage flashy.Comme on ne veut pas non plus vous faire perdre votre temps, on va en profiter pour vous rappeler qu'il y a trois tonnes de bons jeux qui sont sortis récemment dont on n'a pas eu le temps de faire les tests comme Cocoon qui vous permet de passer d'un monde à l'autre en jouant avec vos boules et Thirsty Suitors qui est un genre de Scott Pilgrim version Bollywood. Ils sont tous les deux dans le Game Pass et tournent au poil sur Steam Deck.