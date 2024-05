Caravan SandWitch sauce provençale

L’ AG French Direct 2024 diffusé, d’ailleurs on vous invite à aller regarder tout plein de vidéos sur leur chaîne YouTube , de notre coté on va s’attarder légèrement sur le jeu du studio montpelliérain Plane Toast . Leur futur titre, Caravan SandWitch , sentira bon la Provence, mais avec un arrière-goût post-apocalyptique. Là il s’agit également de retrouver un parent, plus précisément votre sœur dans un road trip narratif mêlant aventure et exploration.Vous vous promènerez ainsi dans votre van, où les enjeux ne seront pas les affrontements, mais vraiment les rencontres. Le jeu édité par Dear Villagers n’a pas encore de fenêtre de sortie, mais on sait qu’il arrivera sur PC, Switch et PlayStation 5.