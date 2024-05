Bohemia annonce l’extension DayZ Frostline

Depuis la fin de l’année 2023, la fréquentation de DayZ est repartie à la hausse , et Bohemia Interactive a dû se dire pourquoi pas une nouvelle extension ? DayZ Frostline arrivera donc si tout va bien au quatrième trimestre de cette année sur PC, les Xbox et les PlayStation. L’action se déroulera sur une nouvelle zone, l’archipel enneigé de Sakhal, qui fait environ 83 km². Le cœur de jeu restera évidemment le même, toutefois le fait de devoir mieux de gérer sa chaleur, ou la possibilité d’avoir de nouvelles maladies seront également des défis.Des items feront forcément leur apparition, comme de nouveaux habits d’hiver, mais il y aura aussi une refonte de la mécanique de pêche. On espère que la finition sera au rendez-vous, l’extension DayZ Livonia avait été au départ tièdement accueillie en partie pour ces raisons, toutefois la carte était deux fois plus grande.