La popularité du Steam Deck fait que de plus en plus de joueurs ont deux PCs de jeu et jonglent entre les deux selon la situation. C'est sympathique sauf quand on a une connexion Internet pourrave et qu'il faut télécharger chaque jeu deux fois. Heureusement Valve bosse sur une solution : Steam permettra à terme de transférer un jeu (ou une mise à jour) entre les différents PCs de son domicile via son réseau local.