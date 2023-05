Bande-annonce de lancement de Diablo IV

Pourtant attendu seulement pour le 6 juin prochain (ou le 2 pour les plus impatients qui auront mis la main à la poche), nous avons déjà le droit à la bande-annonce de lancement du futur jeu de Blizzard . Après avoir foiré le remaster Warcraft III: Reforged en 2020, fait le minimum syndical avec Diablo II: Resurrected en 2021, fait les poches des joueurs avec Diablo Immortal et Overwatch 2 en 2022, on a enfin eu le droit à deux bêtas ouvertes réussies de Diablo IV qui laissent présager que 2023 sera probablement l’année de réconciliation de la société de développement avec les joueurs.Le jeu est toujours attendu sur les PlayStation, les Xbox et sur PC via Battle.net.