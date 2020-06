Avengers : à Thor ou à raison

Ecrire sur Factor, c'est parfois faire des sacrifices pour son lectorat. Est-ce que je plongerais pour prendre une balle à votre place ? Probablement pas. Est-ce que je me suis farci 27 minutes de Marvel's Avengers pour vous empêcher de faire la même chose ? Oui. On a un peu de peine pour Crystal Dynamix. Leur jeu va sortir après l'excellent Spider-Man d'Insomniac et après la dilogie Infinity War / Endgame qui a clos 10 ans de films à la qualité crescendo. Les acteurs choisis pour remplacer les Avengers qu'on connait assurent le minimum vital niveau doublages et ne sont pas aidés par un script peu inspiré.Passons sur le fait que le jeu n'est pas forcément joli. Ou pas forcément fluide. On est par contre choqué par la molesse de l'ensemble et malgré le fait qu'on contrôle des demi-dieux, il n'y a aucune impression de puissance. Thor semble planter des clous avec son marteau et Iron Man a choisi de se déplacer à la vitesse d'un coucou de la première guerre mondiale.Et tout cela pour quoi? Pour un clone de Destiny/Anthem dont le but est de vendre des costumes en DLC dans lequel on combat des robots. Mais attention : il y aura des missions qu'on pourra faire à 4 en coop. Pas tout le jeu. Juste certaines missions qui sont des sortes de raids appelés War Zones. Est-ce vraiment ce que les fans veulent ? On joue les Avengers, la dernière ligne de défense contre les armes de destruction massives venues de l'espace, pas les types qui font le ménage dans "Entreprot Générique 27". Laissez cela à Shield et Damage Control. Marvel's Avengers sortira le 4 Septembre sur PS4, XO et Steam.