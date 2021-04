Apogee lives again

Vous n'aurez pas manqué de remarquer que depuis quelques années, la mode est aux vieilles gloires du passé qui tentent un come back : Tim Schafer, Ron Gilbert, Charles Cecil, Chris Roberts, 3D Realms, LucasArts, Zaza le Nounours... Le dernier en date de ces dinosaures ramenés à la vie n'est autre que Apogee Software , ou plutôt Apogee Entertainment comme il se fait appeler maintenant.Né dans les années 80, celui qui se présente aujourd'hui comme "the original indie publisher" est à l'origine de titres comme les deux premiers Duke Nukem ou Rise of the Triad, ou encore Commander Keen et Wolfenstein 3D quand il enfilait sa casquette d'éditeur. Au milieu des années 90, Apogee lance le label 3D Realms : les jeux édités sous cette bannière (au hasard : Duke Nukem 3D ) seront de tels succès que 3D Realms finira par occulter complètement Apogee. La suite de l'histoire de 3D Realms est connue : en 1997, le studio annonce le développement de Duke Nukem Forever ; en 2009, il met la clef sous la porte.Mais revenons à Apogee. Sûrement motivé par le retour à la vie et le (relatif) succès de 3D Realms il y a quelques années, Scott Miller, le fondateur d'Apogee, s'est visiblement dit que c'était le bon moment pour tenter lui aussi de faire son retour. Le Apogee Entertainment cru 2021 se présente comme un éditeur dénicheur de petites pépites indés©, et nous explique ça dans une vidéo showcase animée par Jon "Duke" St. John, parce qu'il faut bien brosser les boomers dans le sens du poil.Alors non, entre les quelques vieilleries et les rares nouveautés toutes sèches même pas nommées qu'on peut y apercevoir, cette vidéo ne fait pas vraiment rêver. Le seul jeu officiellement annoncé à cette occasion est Residual d' OrangePixel , un dev plutôt connu pour ses jeux sur téléphones mobiles. Le jeu a même droit à son propre trailer.Avec ce titre, on sent bien qu'Apogee veut frapper un grand coup en prenant de gros risques, puisqu'il s'agit d'un jeu de survie-craft dans un monde généré procéduralement en 2D à gros pixels.