Analogue Sixty Fouuuuuuuuuuuuuuuuuuuur

Analogue revient avec une nouvelle console à base d'FPGA : l'Analogue 3D . Cette dernière reproduit le fonctionnement de la Nintendo 64 et on nous promet une compatibilité totale sans lag ni bug. La N64 étant nettement plus compliqué à émuler que les consoles précédentes d'Analogue, il a fallu un FPGA beaucoup plus costaud. L'Analogue 3D embarque donc le Intel Cyclone 10 GX qui comporte 220 000 élements logiques contre 49 000 pour le Cyclone V qui équipe la Pocket.Analogue a bossé 4 ans pour développer le coeur N64 mais a aussi développé un nouvel OS appelé 3DOS pour accompagner le tout et une série de filtres pour ceux qui veulent simuler un tube cathodique sur leur TV 4K. L'Analogue 3D comporte un port cartouche et 4 ports manettes pour ceux qui ont le matos d'origine mais on peut aussi utiliser des manettes Bluetooth. Analogue et 8BitDo ont bossé ensemble pour créer une nouvelle manette N64 sans fil avec stick à effet Hall. L'Analogue 3D sera vendue $250 et les précommandes débuteront le 21 octobre. A noter que la Pocket et la Duo sont actuellement en stock sur la boutique d'Analogue . La manette d'8BitDO sera vendue $40 et supportera aussi le PC, Android et la Switch.