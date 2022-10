​On l'a vu, revu, on a surtout observé sa date de sortie glisser à 2023 comme pour beaucoup d'autres et c'est maintenant l'heure de la preview pour The Invincible, le " Firewatch dans l'espace" ® © 2022, ZazaLeNounours (marque déposée). Alors va-t-on enfin en savoir plus sur le jeu et ses ambitions scénaristiques ?

Mais d'abord un peu de contexte pour ceux qui l'auraient boudé ou tout simplement loupé, ça arrive, dans le flot ininterrompu de titres annoncés et montrés pendant les conférences non-E3 des deux dernières années. The Invincible est un jeu d'aventure à la première personne librement inspiré du bouquin éponyme écrit en 1964 par Stanislaw Lem. Pour rappel, cet auteur de SF polonais visionnaire a notamment prophétisé les drones, le smartphone ou les liseuses électroniques en son temps. Avec The Invincible, il raconte l'histoire de la course à l'espace post-atome, dans un monde qui n'a jamais fait le bond du numérique. Ainsi, ses astronautes se baladent d'un coin à l'autre de la voie lactée dans des fusées pointues, sont équipés de gadgets à boutons en tous genres et de bonnes vieilles combinaisons Bibendum comme dans Tintin . Le rétro-futur à son meilleur.Revenons à nos moutons. Dans ces années 60 dystopiques, deux factions humaines se font la guerre. Ca n'a pourtant pas empêché une équipe de scientifiques de partir en mission sur Regis III, une planète désertique aux confins de la nébuleuse de la Lyre.En bref, on ne sait pas trop quand ni comment, mais Yasna, l'intrépide héroïne du jeu, se retrouve perdue sur la planète rouge à la recherche de son équipage. Pour la guider depuis un vaisseau ou une base en orbite, l'Astrogateur Novik interviendra par l'intermédiaire d'une bonne vieille radio des familles. On a d'ailleurs un bon exemple d'interactions entre les 2 personnages au tout début de notre session de jeu. Yasna doit partir en balade à l'aide d'un rover pour intercepter un convoi qu'elle espère plein de scientifiques.Un rapide coup d'oeil à sa carte et une première intervention de l'Astrogateur qui lui conseille un chemin plus discret que la route principale. Et c'est déjà l'occasion de faire connaissance avec les systèmes de jeu que son développeur Starward Industries promet "organiques". En appuyant sur la barre espace comme on appuierait sur le bouton d'un talkie-walkie, on peut converser avec notre interlocuteur en choisissant une réponse ou une autre à l'aide de la molette de la souris. Et en fait, l'aperçu qu'il nous a été donné de prendre en main sur PC (environ une heure de jeu) était bourré de ces petites interactions.Cela fait un peu bizarre au début, mais dans le cadre des nombreuses manipulations d'interfaces analogiques, le titre nous demande très souvent de presser des boutons puis, tout en les gardant appuyés, tourner le stick à droite ou à gauche ou d'enchainer des mouvements du stick pour, par exemple, triturer la radio du rover à la recherche d'une station d'émission. Toujours est-il qu'après avoir roulé pendant quelques centaines de mètres, on se retrouve devant la fameuse séquence présentée au PC Gaming Show 2022, dans laquelle Yasna se retrouve devant un canon d'antimatière à l'arrêt. Elle en profite pour étudier son journal d'archives (un ensemble de clichés pris à intervalles réguliers) durant de longues minutes, ce qui occasionne d'ailleurs d'excellents dialogues avec l'Astrogateur. Cette séquence fait bien monter la sauce, la doctoresse y voyant les membres du convoi en panique face à quelque chose qu'ils auraient trouvé dans une caverne creusée non loin de là, avant d'observer la dernière photo la montrant, elle, face au canon !Bien décidée à en savoir plus, elle s'enfonce dans un tunnel creusé par le canon antimatière et tombe nez-à-nez avec un robot humanoïde qui semble bloqué dans une boucle de mouvements autour d'un amas rocheux. Plus loin, à l'aide d'une longue-vue futuriste et d'un scanner portatif qui permet de déceler la matière à travers la matière, Yasna découvre que le sous-sol entier de Regis III parait parcouru par les racines de plantes en métal ?! En rebroussant chemin, elle retombe sur le canon qui reprend vie et dézingue le robot avant de la menacer elle.Et alors qu'elle abandonne tout espoir, le robot s'arrête mystérieusement. Plus loin, elle écoute des archives audio des derniers instants des pauvres scientifiques du convoi qui avaient visiblement récupéré des échantillons d'une étrange substance dans les cavernes. Quelques dizaines de mètres plus loin, elle se retrouve face à un énorme champ de force lui bloquant l'accès à un transporteur qui pourrait contenir ces échantillons. En faisant un peu de hors piste, elle trouve le moyen de désactiver le champ de force en bidouillant encore une fois des interfaces d'un autre temps et d'entrer dans le transporteur.A sa grande surprise, lorsqu'elle déverrouille précautionneusement l'un des conteneurs, la poussière dans les capsules d'échantillons s'agite pour laisser sortir des sortes de mouches en métal ayant une forme géométrique qui rappelle celle des Basestars Cylons de Battlestar Galactica . Et ça, c'est avant qu'un bourdonnement assourdissant ne vienne interrompre la scène. En ouvrant la porte arrière du transporteur pour constater qu'une nuée de ces mouches de métal est en approche.Et.. c'est déjà la fin de cette petite heure du jeu qui est passée beaucoup trop vite à notre goût. Bon, disons-le clairement, The Invincible coche toutes les cases du jeu d'aventure narratif qui a pigé comment nous scotcher à notre siège. Déjà, le jeu est super au point techniquement. Ca transpirait des différentes bandes-annonces et en jeu, on est assez bluffé par ses animations, la qualité de ses assets et de ses effets spéciaux. Le désert de Regis III est lui sublime, presque réel. On s'y croirait vraiment ! De ce qu'on a pu en lire, les dialogues du jeu sont également super bien écrits. Côté doublage et bande-son, il semble qu'on soit là aussi devant quelque chose de grande qualité. Enfin, impossible de ne pas tomber sous le charme de son look rétrofuturiste et de son histoire sur fond de pseudo guerre froide. Il ne reste plus qu'à attendre patiemment la sortie, désormais prévue pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.