Islands of Insight, le Télé 7 Jeux du JV

Vous ne savez pas quoi faire mais souhaitez quand même faire travailler un peu vos méninges au lieu de regarder du foot, ou pire Hanouna à la télé ? J'ai ce qu'il vous faut : Islands of Insight. Comme les sudokus ou feu les télé7jeux papier de votre grand mère, vous allez pouvoir faire travailler vos méninges gentiment et ainsi éviter alzheimer et peut-être même augmenter votre QI. Avouez que la promesse est alléchante.

Islands of Insight, c'est le dernier jeu de Lunarch Studios , un studio né de la rencontre de jeunots avec chacun leurs talents , certains en maths, d'autres en e-sport et d'autres en poker, ce qui est le moins qu'on attend de programmeurs. Leurs deux premiers jeux n'avaient malheureusement pas rencontré trop de succès, que ce soit Jelly is Sticky , un Sokoban-like ou Prismata , mélange de jeu de carte, de plateau et de RTS.Cette fois, le succès pourrait cependant être à portée de main avec un titre plus ambitieux, au moins sur la forme, puisque Island of Insight propose de se balader dans un terrain de jeu gigantesque constitué d'iles flottantes recouvertes de bâtiments s'inspirant des plus grandes civilisations comme l'Égypte, la Rome antique ou la Chine ancestrale. La mise en scène est plutôt réussie, avec des paysages à perte de vue dans un mélange de Talos Principle 2 et de Immortals Fenyx Rising . Bref, c'est beau, c'est éthéré, ça tourne plutôt bien.Ce qu'on va y faire par contre est plus sujet à caution. Nous sommes un ou une seeker, un "quêteur" en vf, ce qui signifie que l'on doit aller découvrir le monde imaginaire du jeu et relever ses défis. Il faut dire que le jeu est truffé de puzzles en tout genre et qu'il vous incombe (ou décombe) de les résoudre. D'une, parce qu'ils n'attendent que vous et de deux parce que les résoudre vous rapporte des points qui font monter votre XP et qu'en finir suffisamment peut vous ouvrir l'accès à d'autres lieux contenant d'autres puzzles.Le jeu se targue d'avoir 10000 puzzles répartis en 24 types, mais le génie des maths ayant fait son boulot, aléatoire, procédural et fractales font que tous les puzzles sont générables à l'infini, donc le chiffre de 10000 est sans doute juste pour la forme. Les puzzles eux-mêmes sont regroupables en 5 genres : perspectives (pensez The Witness), objets cachés, boites mystères (genre de go), mouvement (voler à travers des cercles), environnement et action (épreuves chronométrées).Dès lors, on peut très facilement se prendre au jeu du "encore un" et comme moi y passer 12h sur les 2 premiers jours de découverte du jeu. Car le monde est littéralement recouvert de ces petits puzzles que l'on enchaine alors comme des petits pains jusqu'à la boulimie. Oh, une porte invisible qui apparait, oh, des cercles imbriqués dont il faut viser à travers sans traverser de cercle violet, oh, une photo d'un endroit nécessitant de retrouver le point de cadrage exact... et quand vous relevez le nez de l'écran, vous découvrez qu'il est 2h du mat.Le premier souci avec ce jeu, c'est de savoir pourquoi on fait tout ça. Il y a bien un ersatz d'histoire, mais qui semble diffusé par de petits messages enregistrés très vides de sens. Chaque puzzle rapporte des points nommés étincelles, mais après ? Le plus utile semble de les dépenser dans des améliorations de compétences du personnage, ce qui vous permettra de sauter plus haut, de voler plus vite ou de résoudre plus facilement les puzzles. Il y a également des cosmétiques pour votre personnage qui soit s'achètent en étincelles, soit se débloquent par palier pour chaque type de puzzle, mais bon, le style de votre avatar est d'assez mauvais goût (ou je n'ai pas le goût du coréen moyen). Reste enfin le déblocage d'autres zones qui malheureusement ne sont pas accessibles dans la version démo.L'autre souci, c'est la non-sensation de progression. Tous les puzzles sont indépendants les uns des autres, et aucun ne donne droit à une animation environnementale, ou à un accomplissement autre que de faire monter un compteur de points débloquant des cosmétiques ridicules (et inutiles si vous optez pour la vue FPS). Pire que ça, vous pourriez croire que vous allez "vider" la zone de ses puzzles, mais pas du tout, car hormis sur certaines iles avec un contenu fixe, le jeu fait réapparaitre d'autres puzzles peu à peu derrière vous pour que vous ayez toujours quelque chose à faire. Dès lors, à quoi bon continuer si ce qu'on fait ne change en rien le petit univers où on est ? On peut éventuellement se dire que si on est coincé, ce renouvellement des puzzles permet de continuer à "farmer" des points sans être forcé à faire les trois derniers puzzles qui nous coincent depuis le début du jeu. Si on veut.De fait, la démo laisse un drôle de gout : d'un côté le plaisir de résoudre des puzzles de tous les niveaux dans un environnement musical et sonore calme et en traversant des paysages éthérés parsemés d'architectures antiques remises au gout du jour. De l'autre, une boulimie de puzzles qui ne servent à rien si ce n'est à cumuler des points, ce qui est, vous en conviendrez, assez frustrant. On se demande d'ailleurs si une monnaie in-game ne va pas se greffer au jeu pour que les baleines puissent acheter plus vite des costumes ou compétences, vu le style des menus.Enfin dernier point, mais pas des moindres, le jeu se veut un genre de MMO du puzzle et impose d'être connecté. Ce qui fait que pour le moment, l'expérience est paisible, mais il est probable que ce sera moins le cas quand des dizaines ou centaines de joueurs feront des bunny-hop partout sur la carte. On ne sait d'ailleurs pas trop quelles sont les capacités des serveurs derrière, mais on ne doute pas que le fait de rendre la démo publique entre les 2 et 12 février prochains pour le Steam Next Fest permettra de s'en faire une idée.