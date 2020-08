A la place des salons de JV habituels, cette année on a eu le droit à une série de conférences en vidéo plus ou moins intéressantes. Du coup on a fait un podcast pour parler du contenu de ces conférences mais surtout de la forme.



On a eu du mal à le démarrer et du mal à le finir mais on a tous activé RTX Voice donc au moins vous aurez le plaisir d'entendre des trentenaires raleurs sans bruit de fond. Ce numéro 21 est toujours présenté par CBL accompagné par Frostis Advance et Ze_Pilot.

Le FactorCast est accessible via iTunes , et si vous ne le trouvez pas dans votre logiciel de podcast favori, vous pouvez l'ajouter manuellement avec cette URL : http://feeds.feedburner.com/factorcast . Oh, et on est aussi sur Spotify , comme votre radio de lofi hip hop favori.Merci à nos tipos de rendre cette émission possible ! Si vous n'avez pas de sous et que vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à faire connaître le podcast (et à balancer quelques étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir). Et à bientôt pour le prochain numéro!