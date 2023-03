Suicide Squad encore repoussé ?

C'est peu dire que la longue présentation de Suicide Squad: Kill the Justice League a été mal reçue lors du dernier State of Play : le jeu de Rocksteady s'est fait mettre en pièces par tout internet, qui a critiqué (à raison) ce qui ressemble à un infâme gameplay de jeu-service comme on n'en voit que trop, avec ses armes et équipements colorés, ses stats à tout va dénuées du moindre intérêt, ses battlepass et boutiques de cosmétiques trônant fièrement dans les menus, tout ça s'ajoutant à ce qui ressemble à un TPS des plus quelconques. Il semblerait toutefois que la grogne ait été suffisante pour donner envie à Warner de décaler une nouvelle fois la sortie du jeu, si l'on en croit le-toujours-bien-informé-Jason-Schreier , puisqu'il serait repoussé du 26 mai à "plus tard dans l'année". N'ayez pas trop d'espoirs non plus : même en crunchant plus que de raison (ce qu'on ne souhaite évidemment pas), ce ne sont pas six pauvres mois qui suffiront à tout chambouler pour en faire réellement autre chose qu'un Destiny-like à la con.