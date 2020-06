Première bande-annonce pour Crysis Remastered

Crysis Remastered est censé être dévoilé demain mais la bande-annonce vient d'arriver sur Youtube tout comme la fiche Xbox One du jeu . On n'est pas très bien sûr de ce qui a changé dans cette version remasterisée car le tout ressemble fortement à l'original de 2007, et même pas tout à fond. Peut-être qu'il s'agit de la version Xbox One et donc Crytek n'a pas pu pousser tous les taquets à fond mais la bande-annonce précise que le jeu a été capturé sur PC. Crysis Remastered sortira le 22 Juillet sur PC, XO, PS4 et Switch.