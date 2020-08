Hitman 3 : la VR en vidéo

En quelques semaines, Hitman 3 est passé du stade de "Ah cool au niveau Hitman" à "Je le veux !" après que les développeurs ont dévoilé la version PS VR . On rappelle que cette denière ne sera pas limitée à un niveau ou deux mais permettra de jouer à l'intégralité des niveaux des trois Hitman depuis le reboot. Cette nouvelle vidéo montre un petit peu le tout en action et laisse suggérer que le PS Move sera supporté. Les développeurs n'ont toujours pas confirmé que ce serait une exclu PS VR donc il n'est pas impossible que le mode VR arrive sur PC à la Paper Beast . En tout cas on brûle des bateaux funéraires tout en avalant des smørrebrød au petit déjeuner pour que cela se fasse.