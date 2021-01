HACK*MATCH arrive sur NES

Les aficionados de Zachtronics se souviennent d’HACK*MATCH, un clone de Magical Drop inclus dans EXAPUNKS . Le jeu étant region-lock, il vous fallait réussir à hacker votre Wonderdisk pour en faire sauter le verrouillage, puis vous dépatouiller avec un jeu entièrement japonais. Deux ans plus tard et après avoir crée leur propre compilo pour l’occasion, Zachtronics lui offre une seconde vie sur NES , l’agrémentant même d’un mode multijoueur. La cartouche se commande chez Indiegogo . La ROM, le code source du jeu et même celui du compilo sont fournis.