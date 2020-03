Faire-peur de naissance : Amnesia: Rebirth

Petit sondage rapide : vous aviez fait SOMA brut sans filtre, bref en adulte responsable, ou vous aviez préféré lancer son "Safe Mode" sorti il y a deux ans pour éviter de mourir de peur ? Dans tous les cas, préparez-vous pour la toute nouvelle définition de la flippe made in Frictional puisque le studio annonce aujourd'hui Amnesia: Rebirth , le nouveau chapitre de la série éponyme qui sortira cet automne sur PC et PS4. Cette fois-ci, direction le désert algérien pour suivre les aventures de Tasi Trianon et du dévoreur de terreur qui rôdera à nouveau dans le jeu (et bientôt dans vos cauchemars).