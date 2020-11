Another one buys the DiRT

Take-Two Interactive est en pourparlers avec Codemasters pour racheter le studio anglais pour 740 millions de livres (820 millions d'euros). Codemasters a déjà préparé le terrain en introduisant des micro-transactions dans F1 2020. L'éditeur vient de sortir DiRT 5 et les critiques ne sont pas tendres. Il faut dire que le jeu n'est pas jouable au volant, que la physique des bagnoles n'est pas géniale, que la version PC est mal optimisée et qu'il n'y a pas de mode rally. En clair c'est un jeu de course arcade pensé pour le pad ce qui ne plaira pas à tout le monde.