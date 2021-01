AGDQ 2021 : c'est parti !

Honte à nous ! On a oublié de vous dire que l'édition 2021 des Awesome Games Done Quick avait débuté. Covid-19 oblige, cela se passe entièrement en ligne. Le planning est super varié et électique avec au programme des jeux comme Into The Breach, Mario Golf: Toadstool Tour, King's Quest VIII: Mask of Eternity ou Yakuza 6. Samedi, ne ratez pas la session Beat Saber (21H35 heure de Paris) suivi par TASBot qui s'essaye à Freedom Planet. Ca devrait être du tout bon. Et n'oubliez pas de donner des sous