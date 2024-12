The Game Awards 2024 : le gros résumé

Cette année, la cérémonie The Game Awards fête ses 10 ans. Alors pour le coup, Geoff Keighley et ses sponsors ont mis le paquet. Beaucoup d’invité.es, d’annonces, de prix, le tout sous les lumières d’une jolie scène. Et comme d’habitude, on va essayer de résumer cela en un seul article. C’est parti !

The Witcher IV

Elden Ring Nightreign

Final Fantasy VII Rebirth

Indiana Jones and the Great Circle

Catly

Path of Exile 2

Le nouveau jeu de Fumito Ueda

Civilization VII

The Outer Worlds 2

Split Fiction

Steel Hunters

Blackfrost: The Long Dark 2

Borderlands 4

Tekken 8

Splitgate 2

Mecha BREAK

Virtua Fighter 6

Project Century

Turok Origins

Warframe: 1999

Helldivers 2







Avant de commencer les hostilités, sachez que je ne vais parler uniquement que de de qui a été montré via des bandes-annonces. Les prix et tout le tralala avec des gens qui se tapent dans le dos, ce sera probablement dans un autre article. Aussi, notez que cet article sera en 2 pages, afin de ne pas cassez vos navigateurs web (ahah).On commence donc avec…Pas de surprise, on savait que CD Projekt était au boutot sur The Witcher IV . Je fais malheureusement partie de ces gens qui n’ont jamais joué à The Witcher 3 , même si l’envie est là. Reste qu’avec une seule bande-annonce, The Witcher IV donne sacrément envie, même si Geralt de Riv n’est pas présent, et laissera donc sa place à Ciri, personnage déjà bien connu de la série. Côté technique, on apprend que le titre est développé sur Unreal Engine 5 et que cette cinématique tourne sur un GPU GeForce RTX pas encore sorti. Autant dire que Nvidia attend sagement dans l’ombre avant de débarquer avec une nouvelle gamme de cartes graphiques qui fera mal à nos comptes en banque., au moins, sauf énorme retard. Pour la date de sortie, il faudra par contre s’armer de patience.Pas le temps de niaiser, ça balance direct le prochain jeu de FromSoftware qui, pour le coup, prend un peu tout le monde à contre-sens. On aura bien droit à un nouveau Elden Ring , mais en mode multijoueur avec un fort accent sur la coopération, même si jouable en solo. Dans les faits, Elden Ring Nightreign proposera de partir à l’aventure jusqu’à 3 joueurs maximum, avec des archétypes définis, de tenir un maximum de temps possible. Sur le papier, ça peut être cool, sauf quand le studio parle d’éléments générés de manière procédurale, notamment des environnements. Il faudra vraiment voir ce que cela donne, parce que c’est tout de même là où le studio excellePas de date de sortie, mais on sait déjà que ce sera surMême si Square Enix a longtemps tourné autour du pot, c’est bon, c’est officiel, Final Fantasy VII Rebirth sortira bien sur PC. Et le mieux dans cette info, c’est qu’. Il est même déjà disponible en précommande sur Steam, avec 30% de remise , faisant tomber le prix à 49 euros au lieu de 70 balles.Pas vraiment une annonce, mais plus un rappel : oui, Indiana Jones and the Great Circle est sorti depuis le. Et apparemment, MachineGames s’est est très bien sorti avec le développement, puisque les retours sont assez bons. On en reparlera au printemps 2025, quand il sortira sur PS5 et qu’il aura droit à une vraie communication autour de lui, et non juste une sortie à l’arrache dans le GamePass.Qu’est-ce que c’est que ce truc ? Catly . Inconnu pour moi, mais je vois qu’il s’agit d’un MMO avec des chats, le tout avec une direction artistique qui pousse au réalisme. Bon après, on voit que ça sort sur. Je suis donc très curieux et il est évident que j’y reviendrai, et que je ne vais pas attendre 150 ans pour m'acheter une montre avec une pomme dessus.Sur Factornews, nous ne sommes parfois pas d’accord sur l’ouverture de certains studios et constructeurs, mais on est toutes et tous d’accord sur un truc : Path of Exile c’est vachement bien. Alors si vous avez un PC, ne passez pas à côté de Path of Exile 2 qui est disponible enPersonne ne s’y attendait, mais on a enfin des nouvelles de Fumito Ueda et de son studio genDesign , sans Sony pour l’aider. On le sait, Fumito Ueda est une personne de l’ombre, ne se montrant que peu sous les projecteurs. Pourtant, c’est une légende du jeu vidéo, surtout avec Ico (2001), Shadow of the Colossus (2005) puis The Last Guardian (2016). Depuis, plus rien. Plus aucun signe de vie, ou presque. Et bizarrement, il choisi The Game Awards 2024 pour annoncer son prochain titre, avec Epic Games à l’édition, de quoi s’assurer d’un financement confortable.(même si on se doute au moins d’une sortie PC) etPas de bande-annonce, mais un orchestre et une belle musique pour annoncer la sortie de Civilization VII sur, avec du cross-play. C’est cool.Ahah, Obsidian Entertainment débarque avec une bande-annonce qui a le mérite d’être drôle tout en annonçant The Outer Worlds 2 , qui avait déjà été annoncé en juin 2021. Je n’ai pas joué au premier, mais cette suite a l’air de garder le même esprit, tout en poussant un peu plus la technique (et les blagues ?). C’est prévu. Oui, Microsoft va continuer à sortir ses jeux un peu partout.Josef Fares, le creative director de Hazelight Studios , débarque sur scène avec son franc parler et fuck un peu partout. C’est un personnage et il campe bien ce rôle. Tout cela est le narratif nécessaire pour introduire le nouveau jeu de son studio, Split Fiction . Comme d’habitude, il s’agit d’un jeu en coopération local ou en ligne pour deux personnes, comme c’était déjà le cas pour It Takes Two (le GOTY 2021). Cependant, et ce n’est que mon avis, l’effet de surprise est déjà moins présent. On verra tout de même manette en main, parce que je me souviens avoir passé un bon moment sur It Takes Two avec ma copine. Ce seraChangement d’ambiance total avec le nouveau jeu de Wargaming.net , qui n’arrêtera pas World of Tanks pour autant, mais qui va tenter un autre style avec Steel Hunters , un hero shooter. Parce que oui, le marché des hero shooter est assez mort, donc ça vaut forcément le coup de s’y lancer. Une, pour une sortie courant 2025, et probablement suivie d’un arrêt du titre un an plus tard, et une fermeture de studio en 2026.Alors là, coup de cœur pour la direction artistique de Blackfrost: The Long Dark 2 . Même s’il est un peu compliqué pour le moment de sauter de joie, le premier The Long Dark était un chouette de survie, donc on peut espérer au moins aussi bien pour cette suite. Dans tous les cas, il faudra au moinsavant de le voir débarquer dans nos machines en accès anticipé.Après son teasing lors de la Gamescom 2024 - Opening Night Live , le très attendu Borderlands 4 revient, cette fois-ci avec Randy Pitchford sur scène pour vendre son produit. Je ne suis pas un grand fan de la série, n’aimant pas plus que ça le genre, donc je vais m’abstenir de parler du lore. Au moins, le méchant de ce 4ème opus a l’air moins naze que le précédent, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle. Par contre, le peu de gameplay de cette bande-annonce ne permet pas de tomber à la renverse. On retrouve évidemment l’ambiance de la licence de Gearbox , mais est-ce que ce sera assez nouveau pour être intéressant ? Nous verrons celaLa bagarre ! Si vous êtes un fan de bagarre, et plus particulièrement de la série Tekken, vous êtes déjà au courant qu’il n’est pas rare de voir des personnages en DLC sortant d’un partenariat avec une autre licence. On avait eu Noctis Lucis Caelum ( Final Fantasy XV ) dans Tekken 7 , et cette fois-ci, ce sera le tour de Clive Rosfield, le personnage principal de Final Fantasy XVI de venir taper la gueule de tout le monde dans Tekken 8 . Il seraprochain pour clôre cette première saison de nouveaux personnages, avant de sauter sur la saison 2 avec l’arrivée plus que probable de Anna Williams, présente dans tous les épisodes sauf le 4 et le 8.Déjà 1h de cérémonie, et c’est au tour de Splitgate 2 de se montrer. On va pas faire le tour du propriétaire tellement ça a l’air générique au possible. C’est la suite du premier épisode, un FPS free-to-play et développé par 1047 Games. Rien de neuf, rien de ouf, c’est prévu pourDéjà vu dans je ne sais plus quelle conférence, Mecha BREAK revient se montrer et Amazing Seasun Games rappelle que si vous aimez les jeux de Mecha et les missiles qui fusent de partout, cela vaut le coup d’oeil, surtout si vous êtes portés sur le PvP. C’est toujours prévu pourGrosse surprise ! Ryu Ga Gotoku Studio , à qui on doit Yakuza : Like a Dragon , débarque avec un nouveau jeu, qui n’a pas grand chose à voir avec la licence Yakuza. Mais ça reste dans le thème de la bagarre, donc on accepte volontiers. Pour le coup, SEGA compte bien mettre une baffe dans la gueule à tout le marché des jeux de baston avec Virtua Fighter 6 . Les moins jeunes comme moi ont forcément “les poils” en entendant le nom de cette licence, reine des salles d’arcade, mais qui s’est un peu perdue au fil des ans. Faut dire que Virtua Fighter 5 date de 2006 en arcade, et 2007 sur PS3. Pour le moment, on sait que l’on retrouvera Akira Yuki (le Ryu de la franchise), avec quelques années dans les dents., mais c’est day one.Oh ! Des nouvelles de Project Century , le prochain Ryu Ga Gotoku Studio . Pas le temps de niaiser dans ce studio, on débarque dans le Japon de 1915, pour un jeu qui ressemble assez à ce que fait habituellement le studio, à savoir un personnage à la troisième personne dans un monde ouvert, avec de la baston bien vénère et probablement toute une myriade de personnages. Bon évidemment, vous vous en doutez :non plus. Faut juste espérer qu’ils prennent assez de temps pour peaufiner le projet.Si Project Century se déroule en 1915, cette nouvelle bande-annonce me ramène plutôt à mes années lycée avec une licence que j’apprécie beaucoup pour sa finesse et son clipping totalement absent sur Nintendo 64, je parle bien entendu de Turok. Et bien, honnêtement, je n'avais pas parié sur le fait de voir le retour de cette licence. Mais c’est réel, Turok Origins est actuellement en développement chez Saber Interactive et il a tout pour me plaire : des gros flingues débiles, des dinosaures, et un indien à moitié à poil (si vous avez la ref, vous êtes vieux). Par contre, petit changement, puisque ce Turok Origins sera jouable en coopératif jusqu’à 3 joueurs, afin de dégommer du dino en groupe, le tout à la 3ème personne en mode Resident Evil 4. Mouais. Pourquoi pas juste un jeu FPS solo en fait ? Bref, on verra ça s, maispour le moment.Ok, je connais Warframe . Mais non, je n’y joue pas, même si c’est excellent. Mais si c’est votre truc, vous êtes déjà probablement au courant que Warframe: 1999 débarque via la mise jour 38.0, et est disponible dès aujourd’hui.Toujours bien vivant, Helldivers 2 annonce deux choses : le retour de la faction des Illuminates via une mise à jour gratuite disponible dès aujourd’hui, et une nouvelle manette DualSense qui sera en précommande dès le 20 décembre.