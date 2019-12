Nintendo, il se trouve qu’hier, la boîte de Mario avait prévu la diffusion d’un Nintendo Direct ou plutôt, d’un Indie World, à peine 4h après Sony et son State of Play (dont Hasard du calendrier ou coup stratégique de, il se trouve qu’hier, la boîte de Mario avait prévu la diffusion d’un Nintendo Direct ou plutôt, d’un, à peine 4h après Sony et son State of Play (dont le résumé est ici ). C’est malin et ça tacle bien propre comme il faut le faire. Et si vous avez loupé cette vidéo de 20 minutes, voici les détails !

Sports Story

Streets of Rage 4

Gleamlight

Bake 'n Switch

SuperMash

The Talos Principle : Deluxe Edition

Sail Forth

Dauntless

Murder by Numbers

Oddworld : Stranger’s Wrath

SkateBIRD

Liberated

Boyfriend Dungeon

Dreamscaper

The Survivalists

Axiom Verge 2

Vidéo complète du Indie World

Vous vous souvenez de Golf Story , l’un des premiers jeux sur l’de la Nintendo Switch ? Et bien le studio Sidebar Games retente l’aventure du RPG sportif et annonce. D’après la vidéo de présentation et les quelques autres informations, Sports Story proposera du golf, mais aussi du tennis, du beach volley (meilleur sport pour du jeu vidéo, toi-même tu sais), du football, sans oublier du baseball et de la pêche, voir même un mélange de certains sports. C’est prévu en exclusivité sur Switch courant été 2020.Encore un de mes coups de cœur de la Gamescom 2019 qui revient ! Poussez le volume de vos enceintes,revient pour présenter son dernier personnage, Adam Hunter. Il rejoindra donc le casting déjà composé d’Axel, Blaze et Cherry (sa fille). Pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui se disent « han, un nouveau personnage cool », sachez tout de même que cet ancien flic avait fait ses armes dans le premier épisode, puis a été remplacé par son frère dans les deux suivants. A fond dans le rétro, Dotemu Guard Crush Games et Lizardcube ont donc fait le bon choix ! Pour rappel, ce jeu sera dispo début 2020 sur Switch, mais aussi PS4, Xbox One et PC. Et si jamais vous voulez un aperçu, ma preview Gamescom 2019 est par ici. Présenté par le jeune (en tout cas, il fait jeune) Hidekazu Nakajima, un producteur chez D3 Publisher , est une belle petite nouveauté. Mais dès le premier coup d’œil,fait furieusement penser à un copier/coller de Hollow Knight … Même style graphique, mêmes couleurs, même ambiance… ça a l’air forcément pas mal, mais l’inspiration est probablement un peu trop poussée… Dans tous les cas, ça sort début 2020 sur toutes les consoles et PC.Direction la Malaisie pour voir Alexander Fernandez, président de Streamline Media Group , manger des trucs locaux… Ok, cool. Mais heureusement, il présente aussi, un jeu prévu sur Switch (oh oh, la surprise), mais aussi prévu sur Steam. Il s’agit d’un party game ultra coloré et très porté sur la bouffe. Ça a l’air très sympa, même si un peu bordélique et bizzarement, on dirait Overcooked dans un monde mignon. C’est prévu pour une sortie à l’été 2020.On passe rapidement avec Digital Continue , qui sait peut-être développer des jeux, mais n’arrive pas à régler le son d’ambiance dans une interview. Bref,est, d’après son créateur, un jeu qui regroupe tout un tas de gameplay différents, allant du shoot’em up au J-RGP, en passant par le MetroidVania et l’infiltration. Le concept est cool, mais faut voir ce que ça donne une fois en main. C’est prévu pour mai 2020, même si c’est déjà disponible sur l’Epic Game Store pour 20 euros balles.On le sait, tout sort sur Switch. Et même si les jeux sont sortis il y a longtemps. C’est d’ailleurs le cas pour, qui soufflera sa 5ème bougie sur la petite console de Nintendo, avec une édition Deluxe. Rien à dire de plus, si ce n’est que pour une fois, le jeu est moins cher que sur Steam ! En plus, c’est disponible là, maintenant tout de suite.Si vous aimez naviguer dans un océan généré procéduralement, le jeu de The Quantum Astrophysics Guild est peut-être fait pour vous. Au menu du jour : survie en haute mer, combat de pirate, loot, exploration… Un jeu à jouer tranquillement, poser en terrasse à siroter une bonne bière. Par contre, on ne sait pas quand, maissortira courant 2020, c’est certain.Tout est sur Switch je vous dis ! Avec une communauté de presque 15 millions de joueurs et joueuses dans le monde,est dispo en téléchargement gratuit dès aujourd’hui sur l’eShop. Et pour couronner le tout, les développeurs de Phoenix Labs annoncent que leur jeu est évidemment cross-play avec les PS4 et Xbox One. Nouvelles extensions, skins exclusives, etc. sont dans le lot de ce cousin de Monster Hunters.Bonne nouvelle, le picross / jeu d’enquête,a presque une date de sortie : début 2020. Ça a l’air totalement débile et sérieux, donc c’est probablement day one. En plus de cela, il y a pas mal de guest au casting de la production, afin de peaufiner le tout.Ah, Oddworld. Retour en 1997 avec l’Odyssée d’Abe sur PlayStation, puis un passage sur Xbox pour presque en devenir la mascotte, puis… disparition. Quelques jeux sur Game Boy / Color / Advance, des remastered sur PS3, Vita, PS4, Xbox One et PC, mais jamais de vrai retour de la série. Pourtant, c’est super chouette et l’ambiance est vraiment bien pensée. Nous verrons siarrive à se faire une place sur Switch, lui qui est sorti à la base sur Xbox en 2005 et qui a même eu droit à une version Ouya… Ok, je ne crois pas une seule seconde que ce retour d’Oddworld fonctionne bien sur Switch en termes de ventes. Dommage. Si cela vous intéresse, ça sort en janvier 2020.Passons aux choses sérieuses avec un oiseau qui fait du skate dans. C’est bizarrement attirant et pourtant, je n’y connais pas grand-chose en oiseaux. Mais ce petit pigeon avec une casquette, enchaînant les tricks sur un skate, ça me donne envie de sortir la carte bancaire. Vivement fin 2020 et sa sortie sur Switch.Après avoir reçu environ 10 mails par jour pour aller tester le jeu à la Gamescom 2019 ( notre preview est par-là ),revient me hanter dans ce Direct, avec une confirmation de sortie en 2020 sur Switch. Pourtant, ça a l’air plutôt cool au niveau de l’ambiance et de son style graphique, tout en noir et blanc, sur fond de cyberpunk et de cinématique en comics. Peut-être que de pouvoir y jouer sur Switch changera tout.Décidément, encore un jeu qui a fait son apparition dans les derniers salons mondiaux ! Retour sur, des canadiens de Kitfox Games . Pas encore de date pour la version PC, mais la Switch aura son jeu en 2020. Si vous aimez les dating sim et les dungeon crawler, je vous conseille fortement d’y jeter un œil.Déjà prévu sur Steam,nous emporte dans un monde pas franchement joyeux, mêlant dépression et cauchemars, le tout dans la tête d’une jeune femme nommée Cassidy. Une sorte de ARPG roguelite (donc absolument pas ma came), mêlant différents gameplay comme du top-down shooters et dungeons crawlers. A voir, mais cela pourrait être intéressant ne serait-ce que pour la narration, si tout cela est évidemment bien écrit. Prévu pour 2020, d’abord sur Switch puis ensuite sur Steam.Oh ! Team17 ne travaille donc pas sur un nouveau Worms, mais plutôt sur un jeu de survie ! Reprenant tous les codes de The Escapists, il sera donc question de jeu en 2D pour, avec tout un tas de choses à faire pour ne pas crever sur cette île déserte : artisanat, construction, combat contre la faune, mais aussi faire copain/copain avec des singes, etc. Le mieux étant évidemment de vivre cette aventure à plusieurs, avec des amis en ligne. Pas de date exacte, mais on sait que cela sort en 2020.Après les bonnes ventes du premier épisode, il était presqu’évident qu’une suite aller arriver tôt ou tard. C’est donc confirmé par Tom Happ lui-même, pépouze dans son salon,débarque sur Switch à la fin 2020. En revanche, le changement graphique est assez radical et peut même paraître un peu brouillon par rapport au premier épisode.