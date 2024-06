Future Games Show Summer Showcase 2024 : le résumé AAAAA

Présenté par Roger Clark (Arthur Morgan) et Britt Baron (Tifa Lockhart en VA), le Future Games Show est de retour pour une avalanche estivale de AA qui se prennent pour des AAA, de montage de jeux indés en cours de développement et de jeux qui ont mis tout le budget dans le dessin animé qui leur sert de bande-annonce. Que fallait-il en retenir ? Petit florilège ci-dessous.

Sonokuni



Prenez l'esthétique et la vue top down énervée de Hotline Miami, faites tourne par dessus du hip-hop japonais envoutant et vous obtenez Sonokuni , le premier jeu de Kakehashi Games. Le jeu sort prochainement sur PC, d'ailleurs une démo est déjà disponible sur Steam.

Nobody Wants To Die



Déjà teasé l'année dernière dans une vidéo qui ressemblait plus à un showreel UE5 qu'autre chose, le détective-thriller de Critical Hit Games est une réalité et revient avec de nouvelles bribes de jeu dans son New York de 2329. C'est peut-être le plus beau jeu qu'on ait vu jusqu'à présent dans toutes les conférences E3, mais on aimerait bien savoir en quoi consistera pour de vrai son gameplay. En attendant d'en savoir plus à ce sujet, on sait déjà que la sortie de Nobody Wants To Die est prévue pour cette année sur Xbox Series, PS5 et PC.

Dredge: The Iron Rig



La grosse sensation de 2023 est de retour pour de nouvelles aventures alors que le héros de Dredge devra réapprovisionner en poissons mutants une plateforme pétrolière en mer. Le DLC Dredge: The Iron Rig sortira le 15 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Switch.

Deliver Us Home



Un dernier pour la route ? Après nous avoir vendu la Lune et Mars, le jeu d'aventures psychologiques de Keoken Interactive deviendra à la maison pour, on imagine le grand finale de cette désormais trilogie. Il y sera toujours question de grimpette et de balades en rover dans des environnements mystérieux. Le Kickstarter de Deliver Us Home se lancera le 11 juin prochain.

Sacrifire



Le RPG aux accents 90s se montre à nouveau dans une bande-annonce qui précise son système de combat et nous permet de profiter à nouveau de sa bande son signée Motoi Sakuraba. Mais le studio Pixelated Milk précise surtout que le playtest du jeu est à présent en ligne sur Steam, il vous suffit d'en faire la demande sur la page du jeu. Sacrifire sortira sur PC, Switch, Xbox Series, Xbox One, PS5 et PS4.

Eriksholm: The Stolen Dream

Desperados III,

Alors celui-là il nous a mis une baffe ! Inconnu au bataillon avant l'annonce du jeu, le studio suédois River End Games débarque avec un monde victorien ultra chiadé dans lequel le joueur devra s'infiltrer dans le plus pur style des jeux de stealth-strategy ( Commandos Shadow Gambit: The Cursed Crew ). OK, le jeu vend déjà du rêve, mais le trailer vaut le coup d'oeil rien que pour le nombre d'assets à l'écran, les animations, la qualité de mocap' ou encore le doublage. On espère vraiment que Eriksholm: The Stolen Dream tiendra toutes ses promesses à sa sortie encore non annoncée sur PS5, Xbox Series et PC.

Enter The Chronosphere



Le bullet-hell c'est cool, mais connaissez)vous le bullet-hell au tour par tour dans lequel les boulettes et les ennemis bougent en même temps que vous ? C'est un petit peu le pitch de départ de Enter The Chronosphere et faut avouer que le concept a l'air accrocheur en vidéo. D'autant que l'ensemble est super lisible. Pas de date de sortie, mais le jeu sera disponible sur PC.

Eternal Strands



Action, aventure, magie, grimpette et monstres géants. Non, je ne parle pas de Shadow of the Colossus mais bien de Eternal Strands qui se veut reprendre sa mécanique d'attaque de géants, mais en y ajoutant une dynamique plus action-RPG moderne. Sortie prochainement sur PC, Xbox Series et PS5.





Nikoderiko: The Magical World



Le "mascotte-platformer" (ne riez pas) Nikoderiko a pour lui un univers coloré, assez qualitatif et des phases de plateforme de tous types, flirtant même avec du Crash Bandicoot par moment. Le jeu a l'air d'avoir de la patate et il ne faudra plus longtemps pour poser nos patounes dessus puisqu'il arrive cette année sur PS5, PC, "Nintendo" (un petit indice sur la next-gen ?), et Xbox Series.

Bodycam



Développé par deux personnes, le FPS multi Bodycam sort des sentiers battus en proposant un rendu photoréaliste assez novateur. L'early access débute aujourd'hui sur Steam et hélas, les premiers retours sont assez mitigés, la faute à seulement deux modes de jeu, aucune classe et des menus qui manquent de clarté. La route sera longue jusqu'à la 1.0 et on leur souhaite bien du courage.

Tamarindo's Freaking Dinner



Je vous avait déjà parlé de Jacob Jazz lors d'une de mes soirées streaming sur Factor. Le développeur un peu fou de Baobabs Mausoleum revient avec un jeu tout en 3D, T amarindo's Freaking Dinner qui reprend les thèmes horrifico-fantasmagoriques. Ici, vous incarnez un livreur de pizza qui pensait faire sa course pépère et se retrouve sur la table du diner de Tagomago et son groupe d'invités avides de chair fraiche. Explorez un manoir étrange et rencontrez ses occupants dans ce titre disponible dès aujourd'hui sur Steam.





Et comme d'hab, les restes de la conférences sont à voir dane le replay intégral par ici.