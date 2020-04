Découverte vidéo : Cat Girl Without Salad: Amuse~Bouche

Décidemment pas avare en jeux cette année, le développeur WayForward nous ressort sur Switch son poisson d'avril de 2013 qui avait déjà fait l'objet d'une sortie dans le Humble Trove. Le shmup qui a bouffé du jeu vidéo Cat Girl Without Salad: Amuse~Bouche se voit corrigé, polishé légèrement et affublé d'un petit prix. Mais la farce n'a t'elle qu'un temps ?

Le mélange des genres à la californienne se traduit par un shooter horizontal dans lequel l'héroine se dote de pouvoirs fortement inspirés par les célèbres licences de Taito Capcom ou encore Square Enix . Sur le papier c'était une très bonne idée, la preuve les fans ont beuglé assez fort pour que le créateur de Shantae en fassent un vrai jeu vidéo. Mais dans les faits, il faut bien avouer que ça manque de rigueur et ces gameplays à foison désservent un peu le titre qui aurait mérité un peu plus de réflexion en interne avant d'arriver sur la dernière machine de Nintendo . Pour plus de détails et une ou deux morts débiles, retrouvez nos impressions après une heure de jeu et une dizaine de minutes de gameplay maison sur Switch dans la vidéo ci-dessous.