Vite vu : le Nacon Connect

L'éditeur Nacon a streamé plus tôt dans la soirée son Nacon Connect, une vidéo d'une demi-heure présentant quelques uns des jeux à venir de son catalogue. On dit "quelques uns", mais il y en avait en réalité un bon paquet, aidé par le fait que certaines de ces annonces étaient à peine plus qu'un .jpg accompagné d'une date de sortie aussi vague que lointaine. À vrai dire, le plus marquant dans tout ça était la qualité absolument atroce de la vidéo, massacrée par des saccades et un tearing omniprésents. Au moins les trailers uploadés sur Youtube sont propres.Nacon a ouvert les hostilités avec une nouvelle cinématique de Vampire: the Masquerade - Swansong des bordelais de Big Bad Wolf , déjà aperçu il y a quelques semaines durant un des 200 streams de l'E3. On ne sait toujours pas trop de quoi il s'agira, mais compte tenu du passé des développeurs, on s'attend à un jeu d'aventure à la Telltale / Dontnod, comme ça avait été le cas pour The Council. Ca sortira en 2022, partout, sauf sur Steam.L'une des vidéos notables de la soirée était la présentation par Daedalic de leur The Lord of the Rings: Gollum . Il s'agira d'un jeu de plates-formes mâtiné d'infiltration, qui retracera la jeunesse de Gollum avant qu'il ne décide de devenir Youtubeur, enfin je crois, j'y connais rien en Seigneur des Anneaux et à la presse JV française. Ca sortira fin 2022 sur PC et toutes les consoles, vieilles, nouvelles, et Switch.Un peu plus tard, on a eu droit à un court extrait de gameplay de Steelrising , le nouveau jeu du studio français Spiders annoncé l'an dernier à la même époque . On ne voit ici que des bouts de combats, on ne sait pas trop ce que le jeu nous réservera d'autre, mais son univers où des marionettes se foutent sur la gueule dans le Paris de Louis XVI a au moins le mérite d'être original. Lui aussi devrait sortir en 2022. Cyanide reviendra aux commandes Blood Bowl III . Il sera toujours aussi peu question de sport dans cette version Warhammer du football US, où l'on essaye tout autant d'arracher le ballon des mains de son adversaire, que de dévisser sa tête de ses épaules. Ce nouvel épisode rajoutera une couche supplémentaire de gestion des sponsors. Ca doit sortir à la rentrée.Les chiliens de la ACE Team ne semblent pas vouloir se calmer avec l'âge, et nous le prouvent avec cette première vidéo de Clash: Artifacts of Chaos . Comme son nom et sa direction artistique... "intéressante" le laissent deviner, celui-ci se déroulera dans le même univers que Zeno Clash. Même si on pourra toujours y mettre des patates à la première personne, le jeu adoptera également une vue TPS. Petit bonus : cet effet crayonné du plus bel effet qui le rend encore plus unique. Comme tant d'autres, il sortira en 2022.On espérait vraiment que KT Racing allait enfin nous montrer à quoi ressemble son Test Drive Unlimited Solar Crown , un an après son annonce. Encore raté : il faudra une fois de plus se contenter d'une cinématique qui ne nous apprend rien, à part que le jeu se déroulera cette fois sur l'île de Hong Kong. Sans vouloir être mauvaise langue, on se demande s'ils n'ont juste pas eu peur de faire pâle figure après la claque Forza Horizon 5, car ce nouveau TDU semble vouloir jouer dans la même cour que le titre de Microsoft avec ses courses sur comme en dehors des pistes goudronnées. Il sortira, vous l'aurez deviné, en 2022.Enfin, le "one more thing" de la soirée était l'annonce de RoboCop: Rogue City . On ne sait bien évidemment rien du jeu, si ce n'est qu'il est développé par les polonais de Teyon , qui s'étaient fait connaitre il y a quelques années par le dramatique Rambo: The Video Game, avant de redresser la barre plus récemment avec l'étonnamment sympathique Terminator: Resistance qui, s'il n'avait rien d'un très grand jeu, était au moins très respectueux de la licence (bien plus que tous les films sortis ces 20 dernières années en tout cas). Pour ne pas faire comme tous les autres, il arrivera lui en 2023.