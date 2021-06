Upload VR Showcase 2021 : le gros récap'

Comme chaque année, le site d'actualité Upload VR a organisé une petite sauterie spéciale E3 pour remettre en avant des jeux en présentant des mises à jour (les mutators de Pistol Whip , du contenu supplémentaire pour Blaston ou l'encore frais Demeo ) et la disponibilité sur telle ou telle plateforme ( Traffic Jams sur PSVR). Mais nous ce qui nous intéressait, c'était les nouveautés à venir et si possible des jeux qui changent un peu des classiques de la VR. Alors bon, tout n'était pas à garder dans le maigre lot présenté cette année, mais comme d'hab on vous a fait une petite sélection. Fracked est le nouveau jeu de nDreams, le studio derrière l'exclusivité Oculus Phantom: Covert Ops . Le studio va cette fois-ci un peu plus loin pour cette exclusivité PS VR annoncée en mars avec un shooter qui mélange phases sur rails (en ski), séquences de FPS avec déplacements libres et possibilité de se mettre à couvert. Enfin , on y fera aussi de la grimpette à la The Climb . Sortie prévue cet été. Waltz of the Wizard: Natural Magic reprend le principe du jeu original, à savoir de la manipulation/combinaison d'objets physiqués mais là aussi va plus loin que le sandbox en offrant des phases de dungeon crawling, histoire de mettre à l'essai les sorts appris précédemment. Ca sort (hoho) bientôt sur SteamVR et Oculus.Si A Township Tale ne montre rien de bien original en termes de gameplay pur, il a l'air de transposer sa tambouille crafting/dungeon crawling à plusieurs en réalité virtuelle dans quelque chose qui semble bien fonctionner. Ceux qui cherchent quelque chose de plus profond dans la VR y trouveront peut-être leur compte à sa sortie le 15 juillet sur Oculus Quest.L'escape room et les puzzles stupides sont-ils les formats parfaits pour Sam & Max: This Time It's Virtual ? En tout cas, ils seront le point de départ de cette énième déclinaison de nos héros adorés qui vont guider le joueur dans une série de puzzles plus débiles les uns que les autres. Annoncée l'année dernière, la bizarrerie devrait sortir prochainement sur SteamVR et Oculus. I Expect You To Die 2 approche tranquillement de sa date de sortie, prévue pour cet été sur SteamVR, Oculus et PSVR. Et afin de nous rappeler à son bon souvenir, Schell Games nous a concocté une toute nouvelle bande-annonce.