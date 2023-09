Une version bêta 2.0 pour SteamVR

Est-ce que le marché de la VR est fini ? Apparement pour Valve , c'est loin d'être le cas. Et pour le prouver, rien ne vaut l'annonce d'une version bêta 2.0 de SteamVR ! Cette dernière apporte pas mal de changements, à commencer par l'intrégration de la plupart des fonctionnalités actuelles de Steam et Steam Deck, mais aussi une mise à jour du clavier avec une prise en charge de nouvelles langues, d'émojis et de thèmes. Il faut aussi ajouter l'intégration de Steam Chat et Voice Chat, et évidemment, une refonte de la boutique, histoire de trouver "sans chercher" des jeux et applications VR.Le reste des améliorations est déjà bien plus obscures, mais si cela vous intéresse, voici le lien de l'annonce et donc, le listing des nouveautés. Enfin, si jamais vous souhaitez plonger dans cette version bêta, il faut effectuer deux choses :