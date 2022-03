Une première corde à l'Arc d'Intel

Après des mois de vague teasing et de discrets reports, Intel lève enfin le voile sur son premier modèle de carte graphique dédiée basée sur la toute nouvelle architecture Arc. Tempérez tout de suite votre excitation : il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme destiné aux ordinateurs portables. Ou plus précisément de deux modèles, les Arc A350M et A370M, dotés de 6 cores Xe et 6 unités de ray tracing pour le premier, et 8/8 pour le second, les deux ayant droit à seulement 4 Go de GDDR6. Ca ne fait pas bien lourd, et il ne faudra pas attendre de miracles, comme le laissent deviner les "benchmarks" publiés par Intel qui nous promettent 60 et quelques FPS sur des titres comme Hitman 3, Doom Eternal ou Destiny 2, en 1080p avec les détails en medium. Le XeSS, la technologie d'upscaling dopée à l'IA censée concurrencer le DLSS et le futur FSR 2.0 n'arrivera pas avant cet été et sera disponible sur une dizane de jeux, donc il faudra encore patienter pour voir ce qu'elle vaut concrètement. La démonstration d'Intel nous promet évidemment monts et merveilles, mais on préférera juger sur pièce plutôt qu'à partir d'un court extrait quelque peu douteux.Les plus gros modèles de puces pour laptops mais surtout les cartes pour PC de bureau devraient être disponibles cet été. Intel tease d'ailleurs en toute fin de vidéo le look d'une carte pour desktop dans sa version "Limited Edition" (sûrement l'équivalent des FE de chez Nvidia), qui semble bénéficier d'un design aussi élégant que banal. Cette sortie tardive risque d'être préjudicialbe pour Intel : on ne sait toujours pas ce que vaudront réellement les cartes, et si on en croit les rumeurs qui parlaient il y a quelques temps de perfs plus ou moins équivalentes à une RTX 3070, elles vont arriver à peine quelques semaines ou mois avant les prochaines générations de chez Nvidia et AMD qui ne manqueront très certainement pas de leur faire mordre la poussière. L'hypothétique argument du prix et de la disponibilité ne jouera certainement même pas en faveur d'Intel, puisque les GeForce et Radeon recommencent enfin depuis quelques semaines à repeupler les rayons à des prix presque raisonnables.