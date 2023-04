Un nouveau trailer pour Zelda: Tears of the Kingdom

En 2017, quelques semaines avant la sortie de Breath of the Wild Nintendo nous offrait un trailer pour son chef-d'oeuvre qui nous donne des frissons encore aujourd'hui. À moins d'un mois de la sortie de Tears of the Kingdom , le petit artisan remet ça avec une nouvelle vidéo beaucoup moins centrée sur la présentation de gameplay rigolo-émergeant que la précédente , et plus sur de la grosse cinématique bien épique et quelques exemples de ce qui attendra Link et sa coupe mulet dans ses nouvelles aventures.Tout ça parviendrait presque à nous faire oublier que le jeu sort sur une console dont les composants ont très largement dépassé leur date de péremption et qu'il est plus que temps que Nintendo se décide à annoncer sa remplaçante - remplaçante qui, n'en doutons pas une seconde, sera accompagnée par la sortie d'une version Deluxe de ce Tears of the Kingdom, que vous serez cordialement invités à racheter au prix fort.