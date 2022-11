Ubisoft et Riot lâchent les comms

Les jeux en ligne compétitifs sont pollués par deux types d'emmerdeurs : les tricheurs et les trolls. Ces derniers sont omniprésents et sont plus là pour vous insulter que pour jouer. Alors que faire ? C'est un sujet compliqué. Par exemple s'exclamer "Sa mère la pute !" quand on se prend sa propre grenade dans la tronche est compréhensible. Mais dire "Ta mère la pute !" à un adversaire quand il nous déglingue est nettement différent. Riot Games et Ubisoft pensent avoir la solution et se sont associés autour d'un projet commun : ils vont créer une IA capable de détecter les comportements agressifs/racistes/sexistes. Pour cela, ils vont entrainer un modèle à partir de discussions récoltés durant des milliers voire des millions de parties. On leur suggère de commencer avec les emails de leurs dirigeants.L'opération est baptisée "Zero Harm In Comms". Chez Nintendo on a résolu le problème depuis longtemps en rendant les communications entre joueurs tellement compliquées que la plupart lâchent l'affaire. C'est l'opération "Zero Comms. No Harm".