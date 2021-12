Déjà disponible depuis un moment sur Switch, Playstation et Xbox, et même sur le Windows Store, le moustachu en chemise à fleurs de The Touryst se décide enfin à poursuivre son exploration balnéaire à gros voxels sur Steam. Si vous n'avez pas de console et que vous tenez à rester éloigné le plus possible du WinStore (on vous comprend), vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une chouette petite aventure.