The Settlers: New Allies arrive sur consoles

Déjà disponible sur PC depuis le 17 février, The Settlers: New Allies arrive dès aujourd’hui sur consoles, c’est à dire sur Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et même sur Luna. Le jeu de stratégie développé par Ubisoft Blue Byte et Ubisoft Düsseldorf sera cross-play même avec le PC, et il débarque avec tous le contenu présent sur ordinateur : c’est à dire 13 missions de campagne, 13 cartes d'escarmouche pour le multijoueur PvE et PvP et un Mode Hardcore dans un environnement PvE solo ou coopératif.