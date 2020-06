The Last Of Them

A deux semaines de la sortie de The Last Of Us Part II - This Time It's Personal, Sony a sorti une nouvelle et dernière bande-annonce du jeu. The Verge a publié un article super intéressant sur les différentes options rendant le jeu accessible aux malvoyants, malentendants voire aux maljouants . Plus de 60 options sont disponibles permettant d'agrandir l'interface, de modifier les couleurs pour mettre en avant les alliés et les ennemis, de faciliter les combats, de disposer d'aides sonores pour se déplacer... le tout en respectant l'aspect grave et incomfortable du jeu.