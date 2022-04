Square Enix dévoile Kingdom Hearts IV

Totalement passé sous nos radars, la sériea fêté ses 20 ans le 28 mars dernier. Mais ce n'est que dimanche que Tetsuya Nomura et Square Enix se sont décidés à lâcher les informations plus qu'importantes pour la série.Première annonce, avec celle de Kingdom Hearts Missing-Link , un spin-off qui est prévu pour une sortie sur iOS et Android. On pourrait se dire "on s'en fout", mais il semblerait qu'un vrai scénario soit de la partie, avec notamment une belle balade du Royaume de Scala ad Caelum.Mais la vraie grosse annonce, c'est évidemment celle de Kingdom Hearts IV . Cependant, qui dit annonce avec une belle vidéo, ne veut pas forcément dire que l'on aura plus d'informations sur une date (année ?) de sortie, ou encore sur le support, même si on peut miser sur un trio PlayStation 5, Xbox Series et PC, le tout avec l'Unreal Engine 5 pour nous en mettre plein les yeux. À voir évidemment quand ce sera terminé, mais le Quadratum est encore loin de donner envie de s'y plonger, même si faut bien l'avouer : ça défonce quand même.de 1:53 à 4:04de 4:06 à 7:40