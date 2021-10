ScummVM a 20 ans

Il n'y a pas que Factor qui fête ses 20 ans. ScummVM vient aussi de passer ce cap et contrairement à nous ils ont célébré l'occasion en grandes pompes avec la sortie de ScummVM 2.5 qui ajoute le support de Grim Fandango, The Longest Journey, Myst 3: Exile, Crusader: No Remorse, Little Big Adventure,... et de plein d'autres jeux.Cette version 2.5 comprend une interface repensée avec support d'Unicode et trois tonnes de correctifs . ScummVM s'est associé avec GoG pour proposer des méga-promos sur les jeux supportés par le MAME des jeux d'aventure. Longue vie à ScummVM et bon anniversaire !