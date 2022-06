Sa place est dans un musée !

En 1976, la crème de la crème des ingénieurs logiciel de l'époque s'est réuni au Laboratoire national de Los Alamos (oui, celui du Projet Manhattahn). C'était la première génération de développeurs et ils ont donné des conférences sur le début de cette nouvelle discipline. Le tout a été filmé et le Computer History Museum a restauré les archives et les a publiées sur Youtube . On peut ainsi voir John Backus (inventeur du FORTRAN) expliquer à quoi ressemblait la programmation dans les années 50 ou Donald Knuth (auteur de The Art of Computer Programming) parler de l'histoire des langages de programmation Restons dans les vieilleries avec NetHack. Le rogue-like en ASCII fête ses 35 ans en juillet et vient de faire son entrée au Museum Of Modern Art de New York. Il fera part d'une expo temporaire à l'automne . A l'origine un dérivé de Hack lui-même inspiré de Rogue (LE premier rogue-like), NetHack est l'inspiration de tous les hack'n slash modernes. Mais ce n'est pas tout : c'est aussi un des plus vieux projets open source à tel point qu'il a été créé avant la GPL et l'appellation open source. C'est aussi un des premiers projets développés entièrement en ligne par des amateurs talentueux. La dernière version, 3.6.6, a été publiée en mars 2020 et se choppe sur le site officiel.