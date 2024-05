Rendez-vous au Skate.shop

Il ne vous aura peut-être pas échappé que Skate 4, renommé simplement Skate. , est en développement depuis 4 ans. Le jeu ne sera en fait pas une suite et sera free-to-play avec évidemment des micro-transactions. V'là-t'y pas qu’hier 2 mai l’équipe de Full Circle s’est réveillée en nous proposant le 5e épisode de The Board Room récapitulant la customisation de nos planches, de notre skateur ou skateuse ainsi que les partenariats avec les marques de la vraie vie.Si la vidéo permet d’admirer pas mal d’images du jeu en pré-pré-alpha, il faut quand même attendre la 9e minute sur 14 pour qu’ils finissent par cracher le morceau: tout ce bazar sera évidemment en vente dans le magasin du jeu, même s’ils jurent que tout sera déblocable en jeu.En dehors de cet aspect, les développeurs mettent en avant une customisation totalement libre et non-genrée en phase avec la culture skate contemporaine. Ils ne veulent pas chercher à plaire aux nostalgiques des Skate originaux sortis il y 15 ans, la culture ayant évoluée. Pour les avoir relancés récemment, il y a effectivement des aspects dont on se passerait bien aujourd’hui.Les planches seront aussi totalement customisables et s’il y a déjà des partenariats avec de grandes marques comme Girl et Chocolate, les développeurs espèrent pouvoir en faire avec des marques plus confidentielles pour refléter la diversité du marché actuel.Nous pouvons en outre saluer une magnifique séquence de pipeau lorsqu’ils essayent de justifier l’aspect jeu-service en nous racontant comment ils pourront ainsi s’adapter aux nouvelles modes et ne jamais paraître ringardos.Le clou du spectacle est l’annonce d’un partenariat avec Vans dont ils ont pu obtenir les modèles 3D des godasses.A savoir que le jeu propose un accès “insider” pour pouvoir le tester et faire des retours.Plus d’infos ici