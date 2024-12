Rappel : Stop Killing Games

La pétition européenne Stop Destroying Videogames n’a toujours pas atteint le million de signatures nécessaire, on se permet donc de vous rappeler gentiment son existence et qu’il ne prend qu’une poignée de minutes pour la signer. Pour rappel, Ross Scott (le bonhomme derrière Freeman’s Mind et Dead Game News) a lancé cette pétition dans le cadre d’une campagne massive de préservation du jeu vidéo, avec différentes initiatives lancées de par le globe Pour la France, si vous possédiez The Crew, d’autres actions sont possibles , tel qu’une demande d’action collective (class-action), de témoigner auprès de l’UFC-Que Choisir ou de contacter la DGCCRF.Il est triste de voir qu’il faut faire des pieds et des mains pour ne pas voir des JV disparaître, mais qu’il suffit de rester assis pour voir nos retraites s'évanouir, mais que voulez-vous, c'est le meilleur système™.